Brandweer neemt twee nieuwe ziekenwagens in dienst Kim Aerts

21 september 2020

14u05 0 Haacht De brandweerteams van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant in Haacht en Tienen hebben twee nieuwe ziekenwagens in gebruik genomen.

Met de komst van de nieuwe ambulances verruilden de andere voertuigen van post en werd er na bijna tien jaar dienst afscheid genomen van ziekenwagen ‘Rikki’. Hij werd vernoemd naar een collega die mee hielp om de ziekenwagen samen te stellen qua uitrusting. De collega liet het leven op 1 januari 2011, nog voor de ziekenwagen in gebruik werd genomen. Elke post van de zone met ambulancedienst beschikt nu over minstens een ziekenwagen met elektrische brancard. De zone verkoopt daarnaast nog verschillende voertuigen en materieel. Het brandweermaterieel wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Wie geïnteresseerd is, kan een bod in gesloten omslag sturen naar het zonecollege van Hulpverleningszone Oost, Spoorwegstraat 6 in 3020 Herent. De biedingen dienen ten laatste op 2 november 2020 binnen te zijn, waarbij de poststempel geldt als bewijs. Voor bezichtiging van het materieel neem je rechtstreeks contact op met de betrokken brandweerpost. Het formulier vind je op de website van Hulpverleningszone Oost.