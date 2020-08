Brandende schuur zet aanpalende weide in lichterlaaie KAR

08 augustus 2020

12u55 0

In Wilde Heide in Haacht is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Een schuur aan een weide vatte er om nog onbekende reden vuur. De vlammen sloegen over op een aanpalend veld. Door de droogte verspreidde het vuur zich snel en was er veel rookontwikkeling, maar de brandweer had alles snel onder controle. De rookpluim was van ver zichtbaar. Omstreeks 13 uur was de brand bedwongen. Er raakte niemand gewond.