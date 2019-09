Bovenleiding spoor komt op straat terecht KAR

05 september 2019

12u10 1

Op de spoorlijn Leuven-Mechelen is het treinverkeer van woensdagavond tot donderdagochtend 7 uur onderbroken geweest als gevolg van problemen met de bovenleiding in de buurt van Haacht. De problemen waren donderdagochtend van de baan maar vertragingen bleven mogelijk. De bovenleiding van de spoorweg was omstreeks 21.30 uur op de XIde Linielaan op de weg terechtgekomen. De straat werd er afgesloten en de overwegen Nieuwstraat, Haacht-Station, waren tijdelijk gesloten. Er werden tussen Leuven en Mechelen vervangbussen ingelegd in beide richtingen. Bepaalde treinen werden in de mate van het mogelijke omgeleid. “”De technische ploegen van Infrabel hebben de voorbije nacht doorgewerkt”, aldus woordvoerder Frédéric Petit.