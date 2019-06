Bouwproject Kouterhof II officieel geopend ADPW KAR

17 juni 2019

14u28 1 Haacht Het is zo ver: vijftien nieuwe huurwoningen van het project Kouterhof II zijn officieel geopend. Het is het derde bouwproject met sociale huurwoningen in Haacht sinds 2008. Er werd bewust gekozen voor een duurzame aanpak met bijna-energieneutrale woningen.

Een bijna-energieneutrale woning (BEN-woning) verbruikt weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. “De energie die nodig is wordt voornamelijk uit groene energiebronnen gehaald. In de nieuwe appartementen wordt zoveel mogelijk regenwater gebruikt. Dankzij zonnepanelen wordt energie duurzaam opgewekt en blijft de elektriciteitsfactuur beperkt. Driedubbel glas en een luchtverversingssysteem zorgen ervoor dat de warmte in de woning wordt gerecycleerd. Hierdoor is er binnen altijd een aangename temperatuur. Elk appartement heeft een eigen gasgeiser voor warm water en - mocht het nodig zijn - ook voor verwarming”, zegt communicatiemedewerker Ann Dosfel.

Aangepast wonen

De appartementen op het gelijkvloers hebben een klein tuintje en een grote berging, die op de verdieping hebben een hele grote berging in de kelder. Er zijn ondergrondse parkeerplaatsen zodat de parkeerlast voor de buurt beperkt blijft. Twee appartementen zijn volledig aangepast voor rolstoelgebruikers. Drie woningen zijn zodanig ontworpen dat ze aanpasbaar zijn. De meeste appartementen hebben één tot twee slaapkamers, maar er zijn ook enkele woningen met vier slaapkamers.

“De woningen worden verhuurd vanaf 1 juni. De toewijzingen gebeurden al in januari. Hiervoor werd de wachtlijst gerespecteerd, waarbij de datum van inschrijving en de binding met Haacht doorslaggevend zijn om de rangorde te bepalen. Voor de twee aangepaste rolstoelappartementen was er ook een medisch attest van rolstoelafhankelijkheid verplicht”, aldus Dosfel.

Sociale huurwoningen

“Huur neemt een grote hap uit eenieders budget, maar vooral voor mensen met een beperkt inkomen is het moeilijk om een geschikte (huur)woning te vinden. Daarom werd er in 2001 beslist om te starten met de bouw van sociale huurwoningen. Dankzij een sociale mix ontstaan er geen storende concentraties en worden de bewoners deel van hun omgeving. In 2008 werd het project Kouterhof gerealiseerd met twintig huurappartementen en vier jaar later kwamen er vier sociale huurwoningen in Tildonk. De vijftien nieuwe appartementen van Kouterhof II staan naast het administratief centrum van het OCMW”, verduidelijk Dosfel.

In het aanpalende park werden er nieuwe speeltoestellen bijgeplaatst waaronder een mooi speeltuig met water. Regenwater wordt opgevangen in een klein bekken, zodat het water bij hevige regenval niet direct naar de riolering loopt, maar eerst ter plaatse wordt opgenomen in het grondwater. Rond de waddi zijn er verschillende klimelementen voorzien.

“Het OCMW bouwde de woningen met steun van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de provincie Vlaams-Brabant. Dankzij deze samenwerkingen kunnen de woningen verhuurd worden tegen een betaalbare prijs en weegt het project niet negatief op het budget van het bestuur. De totale kostprijs van het project overschrijdt het vooropgestelde bedrag niet en bedraagt 2.676.350 euro, inclusief btw. De buitenaanleg is volledig gesubsidieerd door de VMSW. In een tweede fase zal het andere deel van het park gerenoveerd worden”, zo besluit Dosfel.