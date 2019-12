Blauwe zone breidt uit naar Klapgat en Stationsstraat KAR

24 december 2019

14u42 0 Haacht De zone in centrum Haacht waar je maximaal twee uur mag parkeren, wordt vanaf 1 januari 2020 uitgebreid naar Klapgat en de Stationsstraat.

De beperkte parkeertijd op de Markt en de aansluitende parkeerstroken in de Stationsstraat en de Werchtersesteenweg geldt voortaan ook op de parking Klapgat, inclusief de plaatsen op het kruispunt van de Sint-Remigiusweg aan de ingang van het kerkhof. Ook in de Stationsstraat wordt dit verlengd tot aan Molenveld. De maatregel werd genomen in samenspraak met de handelaars en komt er om te voorkomen dat de parkeerdruk te hoog wordt door de komst van verschillende appartementsgebouwen in de directe omgeving van Klapgat. Wie langer dan twee uur wil parkeren in centrum Haacht, kan nog steeds terecht op de ruime parking Lombaarden.

De eerste twee weken van januari 2020 zal er nog geen retributie worden uitgeschreven, maar zal er een waarschuwingsbriefje worden uitgedeeld aan voertuigen die hun parkeerschijf niet hebben gelegd.