Bijzonder opsporingsbericht voor vermist varken: “Waarschijnlijk steekt het al in iemand zijn vriezer” Kim Aerts

01 juli 2020

18u28 4 Haacht Boer Sebastiaan De Bakker uit Kampenhout heeft een bijzonder opsporingsbericht de wereld ingestuurd voor een vermist varken. De kolos van makkelijk honderd kilo werd meegenomen uit zijn weide in Haacht. “Ik vrees dat hij nu in iemands diepvriezer ligt”, zegt de moedeloze boer.

Het varken werd waarschijnlijk al tien dagen geleden uit de weide langs de Stationsstraat in Haacht gestolen. Zaterdag bij de telling ontbrak er een exemplaar. “Ik dacht hem nog te vinden, maar aan de draad was niks te zien. Het is niet zo makkelijk mee te nemen, want zo’n vetgemest varken van zeven maanden weegt al makkelijk honderd kilo. Maar als ze het de kop inslaan, is de klus snel geklaard natuurlijk.”

Nog geen gouden tip

De Bakker verspreidde dan maar een opsporingsbericht via Facebook. De gouden tip kwam nog niet binnen. “Een buurvrouw had wel gezien dat de varkens op een bepaald moment op een andere plaats stonden, wat kan wijzen op een schrikreactie. En er zouden ook twee auto’s gesignaleerd zijn die er verdacht lang hebben geparkeerd. Vrijdag weet ik precies om welk varken het gaat dat verdwenen is en dan kan de politie ermee aan de slag. Zij zijn ondertussen ook op de hoogte gebracht. Voor mij betekent dit een verlies van toch wel 700 euro. In hoofdberoep ben ik hovenier, maar in bijberoep ben ik sinds twee jaar ook boer. Ik draag het korteketenprincipe hoog in het vaandel. Ik heb dus liever dat ze bij mij in de winkel komen kopen, dan het varken uit zijn weide te halen”, besluit De Bakker.