Bijna een op drie rijdt te snel in Vinkstraat KAR

03 juni 2019

17u56 0

De politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) heeft tijdens snelheidscontroles afgelopen woensdag vastgesteld dat bijna een op drie chauffeurs te snel reed in de Vinkstraat in Haacht, oftewel 109 inbreuken op 363 gecontroleerde voertuigen. In de Beringstraat in Boortmeerbeek reed 18 procent te snel en op de Putsebaan in Keerbergen reed 10 procent aan overdreven snelheid. Op donderdag werd er niet alleen op snelheid maar ook op alcohol en drugs gecontroleerd. Van de 98 gecontroleerde bestuurders legden er 7 een positieve ademtest af. Twee personen moesten hun rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Een derde speelde zijn rijbewijs even lang kwijt na een positieve drugstest. Bij een snelheidscontrole op de Tremelobaan in Keerbergen werd een laagvlieger met 110 kilometer per uur geflitst terwijl er maar 70 is toegelaten. Hij moest ook meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.