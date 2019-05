Bewoners ongerust over afbraak sociale woningen KAR

28 mei 2019

16u40 0 Haacht De bewoners van de Spreeuwestraat in Haacht zijn ongerust nadat ze een brief in de bus kregen dat hun 22 sociale woningen worden afgebroken in plaats van gerenoveerd. De burgemeester betreurt de gebrekkige communicatie van Volkswoningbouw en dringt aan op een infoavond.

De 22 bewoners kregen een A4’tje in de bus met de mededeling dat hun woningen “niet meer van deze tijd zijn en niet volgens de normen van vandaag kunnen worden gerenoveerd.” Tijdens de gemeenteraad dienden de bewoners een petitie in om erger te voorkomen. “Sommige huurders kregen recent nog de toestemming om aanpassingswerken uit te voeren en zien nu hun inspanningen verloren gaan. De huisjes werden gebouwd omstreeks 1980 en zijn nog lang niet versleten. Sommigen zijn ook tachtigers of zelfs negentigers”, zegt Marc Vermylen die een petitie neerlegde op de gemeenteraad. “Het betreft huisjes van Volkswoningbouw en ook die woningen moeten voldoen aan de nieuwe normen. Maar de communicatie daaromtrent was ondermaats en heeft voor paniek gezorgd”, zegt burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). “Aan ons is enkel de vraag gesteld of er op die plek meer woningen kunnen komen en daar hebben wij mee ingestemd mits enkele voorwaarden zoals het behoud van voldoende openbaar groen. Verder hebben wij daar niet veel in te zeggen. Maar als je moet voldoen aan die nieuwe woonnormen dan is niets doen ook geen optie. Dan krijgen ze minder subsidies en dat verschil wordt dan verhaald op de bewoners. Er is alleszins nog geen enkele bouwaanvraag ingediend omdat er nog niets is goedgekeurd. Ik heb alle correspondentie in dit dossier opgevraagd en ik stel voor dat er een infoavond wordt georganiseerd om meer duidelijkheid te scheppen”, aldus Swiggers. Een timing voor het project is er nog niet. “Het traject tot aan de nieuwbouw kan nog tot drie jaar duren”, stelt Astrid Pollers, voorzitster van Volkswoningbouw. “Kleine herstellingen zijn nog wel mogelijk en alle bewoners zullen nog een sociale assistent over de vloer krijgen om te overleggen. Niemand zal op straat belanden.”