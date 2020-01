Bewegingspunt Haacht houdt café Familia avondje open KAR

27 januari 2020

Bewegingspunt Haacht zal op vrijdagavond 28 februari 2020 het Familia Café in Tildonk openhouden. “Na de wat negatieve berichtgeving over ons mooie dorp de voorbije periode, waar ik mij ook sinds een vijftal jaar mag thuis voelen, willen we focussen op verhalen en anekdotes van het roemrijke verleden van ons dorp. Onder leiding van Jeannine Bosmans die samen met enkele rasechte ‘Tilloenkenaren’ ons zal plezieren met deze rijke geschiedenis belooft het een avond te worden om herinneringen op te halen, Tildonk beter te leren kennen, jouw dorpsgenoten te leren kennen op een gemoedelijke wijze”, zegt organisator Wouter Van Dyck. De opbrengst van de avond zal geschonken worden aan een goed doel in Tildonk. De avond trapt af om 19.30 uur.