AWV installeert ANPR-camera's langs Stationsstraat

29 mei 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in de Stationsstraat in Haacht de ANPR-camera’s geïnstalleerd die instaan voor de trajectcontrole tussen Haacht Station en de rotonde richting Kampenhout. Op de Provinciesteenweg liet recent nog Maarten Decat het leven. Noah Mortier stierf er in 2015 toen hij er werd aangereden door een auto. In januari werd op de steenweg nog een mars gehouden met 3.500 leerlingen om meer aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid daar. Minister Weyts heeft geld vrijgemaakt voor drie mobiliteitsdossiers in Haacht maar een exacte planning is er nog niet. Het is ook niet duidelijk wanneer de ANPR-camera’s in werking treden.