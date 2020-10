Antwerpenaar vlucht voor politie en crasht met VW Golf in tuin Kim Aerts

13 oktober 2020

17u58 0 Haacht Een twintiger uit Antwerpen is maandagavond gecrasht met zijn Volkswagen Golf op het kruispunt van de Oude Putsebaan en de A. Cleynhenslaan in Haacht. Hij was op de vlucht voor de politie.

De man was op de vlucht geslagen voor de politie toen die hem wilde controleren op de parking Lombaarden omstreeks 21.30 uur. De man duwde stevig het gaspedaal in richting Keerbergsesteenweg en negeerde tweemaal een rood verkeerslicht. Op het kruispunt van de Oude Putsebaan en de A. Cleynhenslaan verloor de man tegen hogen snelheid de controle over zijn stuur. Hij reed door een tuinomheining en kwam tot stilstand in het struikgewas tegen een boom. De bestuurder en z’n vrouwelijke passagier geraakten niet ernstig gewond en ze konden ingerekend worden. Het voertuig bleek niet verzekerd en niet ingeschreven. De bestuurder had bovendien geen rijbewijs en hij stond gekend voor diverse misdrijven. De man testte ook positief op druggebruik.