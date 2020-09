Alleenstaande dokter in levensgevaar aangetroffen in woning in Wespelaar Joris Smets

27 september 2020

15u45 3 Haacht Een alleenstaande dokter is zaterdagavond zwaargewond aangetroffen in zijn woning in Wespelaar, een deelgemeente van Haacht. De hulpdiensten en het parket kwamen ter plaatse en de man werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nog altijd vecht voor zijn leven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De hulpdiensten kwamen rond 21 uur aan bij de woning van de man. “Een bevriend koppel werd door de familie gevraagd ter plaatse te gaan. De familie werd ongerust omdat ze de man telefonisch niet kon bereiken. Deze vrienden hebben de man gevonden en de ambulance gebeld”, stelt het parket van Leuven. “De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert nog altijd in levensgevaar. Het ziekenhuis stelde zich vragen bij de verwondingen van de man, waarna het afstappingsteam en het labo ter plaatse kwamen in de woning voor verder onderzoek. Dat zal uitwijzen of het om een ongelukkige val of om een misdrijf gaat. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat er geweld zou gepleegd zijn.”

Buurtbewoner

Volgens een buurtbewoner werkt de man als dokter in Antwerpen. “Er staan niet veel huizen in onze straat en toch kent niemand de man echt”, zegt hij. “Ik weet wel dat hij het moeilijk heeft gehad met zijn scheiding een tijdje geleden. Hij leefde een beetje als een kluizenaar, ik ken zelfs zijn achternaam niet. Donderdagavond hebben we hem wel nog even gezien toen hij de vuilnisbakken buiten zette.”