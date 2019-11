88-jarige gegrepen bij oversteken KAR

05 november 2019

Een 88-jarige dame is woensdagavond omstreeks 18.30 uur in het centrum van Haacht aangereden door een autobestuurster. De tachtiger stak over op het zebrapad, maar ze werd niet opgemerkt door de bestuurster die het centrum inreed. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en ze werd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Ze verkeerde niet in levensgevaar.