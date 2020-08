64 bestuurders te snel in politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen JSL

27 augustus 2020

15u24 0 Haacht Woensdag hield​ de politie tussen 15 en 22 uur snelheidscontroles op de Wespelaarsesteenweg in Haacht, de Schrieksebaan in Keerbergen en de Audenhovenlaan in Boortmeerbeek.

Van de 1.581 passanten werden er 64 geflitst, ofwel 4 %, een percentage dat de goede richting uitgaat aldus de lokale politie. De meeste overtredingen werden vastgesteld op de Wespelaarsesteenweg, namelijk 35 op 451 auto’s. De zwaarste inbreuken waren 107 kilometer per uur op de Schrieksebaan waar de toegelaten snelheid 70 per uur is en op de Wespelaarsesteenweg was de hoogst gemeten snelheid 89 kilometer per uur waar 50 is toegelaten.

Een twaalftal bestuurders onderging ook een ademtest, geen van hen was positief. Verder werden nog 10 pv’s opgesteld voor diverse inbreuken zoals inschrijving, gordel, gsm, kinderzitje en trekhaak.