52 bestuurders te snel op Lombaardenlaan ADPW

23 mei 2019

In de Lombaardenlaan in Haacht werden 1258 bestuurders op snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 52 bestuurders te snel. Op de Lombaardenlaan is de maximale toegelate snelheid 50 kilometer per uur. De hoogst genoteerde snelheid bedroeg 77 kilometer per uur. Tijdens eerdere controles werden er onder meer op de Tremelobaan in Keerbergen 66 inbreuken op 375 voertuigen vastgesteld. Op de B. Terlindenlaan in Boortmeerbeek ging het dan weer om 20 inbreuken op 83 voertuigen.