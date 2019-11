450 verwaarloosde dieren in beslag genomen: “Eigenaar zag geen graten in hoe hij met beesten omging, dus hadden we geen keuze” Kim Aerts

08 november 2019

15u47 0 Haacht De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn heeft donderdag bij een particulier in Haacht verwaarloosd pluimvee in beslag genomen. In totaal ging het om bijna 450 dieren.

Enkele honderden kippen, eenden, kalkoenen, duiven, parkieten, kanaries en struisvogels werden aangetroffen in erbarmelijke omstandigheden. “De dieren waren slecht gehuisvest in zeer onreine plaatsen. Bovendien heerste er een plaag van muizen en ratten en werden er talrijke kadavers tussen de levende dieren aangetroffen. Verschillende dieren bleken mager tot zeer mager”, zegt Brigitte Borgmans van het Vlaams departement Omgeving. “Aangezien de eigenaar geen graten zag in de situatie van de dieren, had de inspectiedienst geen andere keuze dan de dieren allemaal in beslag te nemen”, aldus Borgmans.

Aanpassingen

“We nemen desnoods honderden dieren tegelijk in bescherming als we ontdekken dat ze verwaarloosd worden”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “We willen dierenleed een halt toeroepen in Vlaanderen. Soms betekent dit dat we kordaat moeten ingrijpen.” De dieren werden overgebracht naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. De inspectiedienst zal later een beslissing nemen over de definitieve bestemming van de dieren. Ofwel blijven ze in het dierenasiel ofwel kunnen een aantal dieren terug naar de eigenaar als die de nodige aanpassingen doorvoert. Er werd een proces-verbaal opgemaakt en het parket in Leuven werd op de hoogte gebracht.