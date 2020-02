33 bestuurders te snel in zone 30 ADPW

07 februari 2020

17u08 0 Haacht Het verkeersteam van de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) hield donderdagnamiddag snelheidscontroles in de zones 30 van het centrum van Haacht en Schiplaken (Boortmeerbeek). Van de in totaal 1481 voertuigen werden er 33 geflitst (ofwel 2,2%).

​In Haacht centrum werd een fietser met een speed pedelec geflitst aan 42 kilometer per uur. “We willen daarom nog eens benadrukken dat ook bestuurders van een ‘elektrische fiets’ zich aan de snelheidslimieten moeten houden. Vooral in centra en schoolomgevingen kunnen ze een reëel gevaar inhouden voor andere fietsers of voetgangers”, zo waarschuwt de lokale politie.

Later op de avond was er nog controle in de bebouwde kom op de Tremelobaan in Keerbergen. Hier werden 41 van de 323 passanten beboet. Een bestuurder reed zowaar 109 kilometer per uur. Hij kon niet geïntercepteerd worden maar zal later zijn rijbewijs voor minimum 15 dagen moeten inleveren en een fikse boete ontvangen.