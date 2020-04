20.000 euro voor bouw polyvalente ruimte in oude jongensschool in Tildonk EDLL

11u06 0 Haacht De provincie Vlaams-Brabant investeert 80.000 euro in vier projecten die de woonomgeving kwalitatiever en aangenamer moeten maken. Een van de projecten is de bouw van een polyvalente ruimte in de oude jongensschool van Tildonk (Haacht). De provincie geeft hiervoor 20.000 euro.

De provincie Vlaams-Brabant gaat subsidies geven aan projecten die een buurt of wijk aangenamer maken, de fysieke omgeving opwaarderen en de leefbaarheid verbeteren. “Om onze natuur en de open ruimte te beschermen zetten we in op verdichting en kernversterking. Wonen moet kwalitatief en aangenaam zijn. Maar in een aantal verstedelijkte buurten en sociale woonwijken is dat niet altijd evident”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor wonen. “Daarom verlenen we bijvoorbeeld steun aan een speeltuintje, een buurtlokaal gezellig inrichten of extra groen in de straat”.

20.000 euro naar polyvalente zaal

Aan de voormalige jongensschool in Tildonk komt er een sociaal woonproject voor actieve senioren. De woonentiteiten zullen zich situeren rond een gemeenschappelijke campus met bijkomend een polyvalente ruimte. Er komen 8 appartementen voor senioren, 6 met één slaapkamer en 2 met drie slaapkamers. Daarnaast komt er ook een nieuwbouw van 4 woningen met telkens één slaapkamer. De woongelegenheden worden aangevuld met een polyvalente ruimte die meerdere gemeenschapsfuncties kan vervullen voor onder meer de voetbalclub of senioren- en andere lokale verenigingen.

Voor de uitbouw van deze polyvalente zaal geeft de provincie nu een subsidie van 20.000 euro. “Een belangrijk criterium voor het krijgen van deze subsidies is participatie. De bewoners staan niet aan de zijlijn, maar krijgen de kans om de projecten mee uit te denken en te realiseren. Hierdoor zijn de projecten gedragen door de buurt en zijn de slaagkansen het grootst”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

De andere 60.000 euro gaat naar het buurthuis Vogelweelde in Halle, het buurthuis in Ruisbroek en de inrichting van een ontmoetingspark Zilverlinde in Zuun.