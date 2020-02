18 jeugdige fietsers naar verplichte verkeersles bij gebrek aan fietsverlichting ADPW

05 februari 2020

16u24 0

De voorbije maanden december en januari voerde politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) verschillende acties rond fietsverlichting in het kader van het maandthema ‘Fietslicht aan en gaan!’.

Eerst vonden er sensibiliserende acties aan de scholen plaats waarbij wijkinspecteurs verlichtingssetjes uitdeelden aan de jeugdige fietsers. Vervolgens werden tijdens de maand januari ‘s ochtends een aantal gerichte controle-acties gehouden op de fietsverlichting op weg naar school.

“Het resultaat was dat in totaal voor Haacht, Keerbergen en Boortmeerbeek bij deze 7 acties 14 pv’s opgesteld werden voor plus-16-jarigen en 18 jongeren-pv’s voor min-16-jarigen. De eerste groep zal een geldboete ontvangen en de 18 anderen moeten - gelet op hun jonge leeftijd - bij de politie in het voorjaar een verplichte verkeersles volgen op een nog nader te bepalen woensdagnamiddag”, zo laat de politie weten.

Opvallend is dat er ten opzichte van vorig jaar heel wat minder jongeren betrapt werden op rijden zonder licht. “Wellicht hebben de sensibliserende acties in december daar een aanzienlijke rol in gespeeld”, klinkt het.