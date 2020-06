17-jarige feestvierder bewusteloos na val van 3,5 meter hoog van bunker JSL

29 juni 2020

11u26 0 Haacht Een 17-jarige feestvierder uit Aarschot is vrijdagnacht gewond geraakt na een val van 3,5 meter van een bunker in Haacht.

Eind vorige week zijn veel jongeren afgestudeerd en daar hoorden vele (kleinschalige) feestjes bij. In Haacht hebben acht jongeren uit Aarschot dit vrijdagnacht gevierd aan een van de leegstaande bunkers in de buurt van de antitankgracht. Een van de jongeren was rond 4 uur op de bunker gekropen, maar struikelde en viel 3,5 meter naar beneden. De 17-jarige jongen verloor het bewustzijn en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. “Het was een serieuze val, maar de jongen zou niet in levensgevaar zijn”, zegt commissaris Paul Belmans. “De jongeren hebben op zich niks verkeerd gedaan, maar we krijgen de laatste tijd wel meer meldingen van hangjongeren en overlast aan de bunkers. We gaan nu onderzoeken welke maatregelen we kunnen treffen om dit in de toekomst te voorkomen. Er zijn voor dit incident geen processen-verbaal opgesteld.”