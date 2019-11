11-jarig meisje aangereden op kruispunt ADPW

21 november 2019

Op het kruispunt van de Dijkstraat en de Boekweitstraat werd donderdagochtend omstreeks 8.10 uur een 11-jarige fietsster aangereden. Het meisje uit Haacht reed op het fietspad van de DIjkstraat en was onderweg in de richting van Wespelaar toen ze op het kruispunt aangereden werd door een auto die uit de Boekweitstraat kwam. Het 11-jarige meisje uit Haacht kwam ten val en werd gewond in het aangezicht. Gelukkig was het niet zo ernstig zoals het op het eerste gezicht leek, zodat ze niet moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.