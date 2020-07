“We geven ze nog even tijd om zichzelf aan te geven”: jonge vandalen gefilmd tijdens vernielingen bij voetbalclub VK Wakkerzeel Kim Aerts

05 juli 2020

10u39 0

Op de laatste schooldag van het jaar hebben minstens twee vandalen vernielingen aangebracht bij voetbalclub VK Wakkerzeel. Tussen 17 en 19 uur maakten ze de omheining en een deur stuk. Ze probeerden ook binnen te geraken in de voetbalclub. “Was hen dat gelukt, dan was het alarm toch in werking getreden”, zegt voorzitter Luc De Bie. “Maar nu hebben we ze mooi op beeld. Het gaat om 15- of 16-jarigen. We geven ze nog even om de eer aan zichzelf te laten en uit eigen beweging naar ons te komen. Anders leveren we de beelden in bij de politie”, zegt de voorzitter.