“Resultaten BOB-campagne zijn bedroevend” Kim Aerts

15 juli 2019

16u04 0 Haacht Tijdens twee controles in de politiezone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) reed bijna 9 procent onder invloed. “Deze resultaten zijn zeer bedroevend. Zeker in volle BOB-campagne”, zegt hoofdinspecteur Gunther Janssens.

Een hardnekkige bestuurder kroop op enkele dagen tijd tweemaal onder invloed achter het stuur. Toen hij een eerste maal betrapt werd, moest hij zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren. Niet veel later werd hij opnieuw betrapt op een positieve ademtest. Op bevel van het parket werd zijn auto getakeld. Omdat die resultaten meer slecht dan goeds voorspellen, zal de politiezone BHK de komende weken de controles opdrijven. “Ook de interventieploegen zullen op alle mogelijke tijdstippen van de dag enkele bestuurders uit het verkeer halen om hen aan een alcoholcontrole te onderwerpen.”

Tien dagen geleden werden ook snelheidscontroles gehouden met onderschepping op de Schrieksebaan in Keerbergen, de Rijmenamsebaan in Boortmeerbeek en de Kruineikestraat in Haacht. Van de 1.430 gecontroleerde bestuurders reden er 49 te snel, amper 3,5 procent. Maar van de 84 automobilisten die effectief aan de kant werden gezet, was vijf tot zes procent onder invloed van drank of drugs. “Twee van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen. De andere drie bestuurders kregen hun rijbewijs na drie of zes uur terug van de politie”, zegt korpschef Wim D’haese.

Bijna 12 procent

Vorige week zaterdagnacht werd er opnieuw op alcohol gecontroleerd. “Deze keer gebeurde dit niet enkel op de grote verkeersassen, maar ook op kleinere gemeentewegen en de resultaten waren zeer teleurstellend. Van de 68 gecontroleerde bestuurders reed bijna 12 procent onder invloed van drank. Ook hiervan hadden er drie zo diep in het glas gekeken dat zij onmiddellijk hun rijbewijs voor vijftien dagen moesten inleveren”, vertelt D’haese.

11.000 euro

Afgelopen dinsdag waren de resultaten hoopgevender en reed niemand van de 65 gecontroleerde bestuurders onder invloed. De controleurs van de Vlaamse Belastingdienst zetten wel 23 bestuurders aan de kant die niet in orde waren met de verkeersbelasting van hun voertuig. Zij betaalden ter plaatse voor meer dan 11.000 euro aan achterstallige verkeersbelastingen en boetes. Tijdens die controle werd ook een motorfiets getakeld, omdat de bestuurder niet over het juiste rijbewijs beschikte. Dat was ook bij een andere bromfietser het geval. Afgelopen donderdag werd er nogmaals gecontroleerd op snelheid in de Audenhovenlaan in Boortmeerbeek, de Nieuwstraat in Keerbergen en de Wespelaarsesteenweg in Haacht. Bijna een op vijf van de 763 gecontroleerde voertuigen reed te snel.