“Nog vijftal herten op de loop, maar ze zijn in de buurt van de kudde” Kim Aerts

07 augustus 2020

14u00 0 Haacht De veertig tot vijftig edelherten die De veertig tot vijftig edelherten die donderdag ontsnapten aan de Postweg in Tildonk (Haacht) staan weer bijna allemaal in hun weide. “Er zijn nog een vijftal los, maar ze blijven in de buurt van de kudde”, zegt eigenaar Hugo Beckers (62). Hoe de dieren konden ontsnappen, is vooralsnog een raadsel.

De dieren wisten donderdagvoormiddag te ontsnappen langs de poort die plots wagenwijd openstond. Het was de buurman van Hugo die hem erop attent maakte. De edelherten zetten het op een lopen en zorgde voor heel wat animo in het Bloemendorp. Zes politieploegen werden ingeschakeld om te vermijden dat de herten op de N26 Leuven-Mechelen verzeild zouden geraken. Tegen 20 uur was het merendeel van de beesten terug binnen.

“Om 2 uur ’s nachts heb ik er nog achttien binnen gezet. Nu lopen er nog een vijftal vrij rond. Ver gaan ze niet, want ze blijven liefst in de buurt van de kudde. Overdag is het te warm voor die dieren om te bewegen, dus ik vermoed dat vanavond of morgenochtend alle dieren hun weg terug weten te vinden”, zegt Hugo. Die heeft verder het raden naar de omstandigheden van de ontsnapping. “Ik begrijp niet dat iemand zoiets doet, dit veroorzaakt heel wat ellende voor mij en anderen.”

Bij de politie kwam al zeker een melding van een schadegeval aan een auto binnen. Dat wordt een kwestie voor de verzekeringen.



