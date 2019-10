‘Hogteneers van vruger’ zamelen 8.500 euro in voor het goede doel KAR

28 oktober 2019

De voorstellingenreeks van de ‘Hogteneers van vruger’ heeft 8.500 euro opgebracht voor het goede doel. Vorige maand stonden Louis Deca en Gaston Stas al voor de derde keer op het podium van GC Den Breughel. In een sappig Haachtse dialect vertelden ze verhalen uit de verzameling van André Van Aerschot, dit jaar over de Haachtse cafés van vroeger en hun vaste klanten. Ondersteund door foto’s uit de oude doos en talrijke muzikale intermezzo’s werd het een reis door de geschiedenis van het Haachtse caféleven. Tijdens deze driedaagse bezochten meer dan 700 mensen de voorstelling. In totaal werd zo 8.500 euro opgehaald voor het goede doel. Dat bedrag wordt verdeeld aan Kom op tegen Kanker, Panal (Palliatief Netwerk arrondissement Leuven) en verschillende lokale afdelingen van Samana. Daarmee breken Louis, Gaston en André hun record van vorig jaar.