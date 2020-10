Grote zorgen op covid-afdeling nu records blijven sneuvelen: “Nog één week en het ontploft hier”

Dag na dag komen de ziekenhuizen in ons land met dieprode ­cijfers aanzetten. Met bijna 6.000 bezette bedden waren nooit eerder zoveel coronapatiënten opgenomen. In 24 uur tijd werden er 793 opgenomen terwijl er al 1.026 corona­patiënten op intensieve zorg liggen. Het zijn records van wie velen op de koop toe vrezen dat ze snel verbroken zullen ­worden. Zowat alle prognoses komen tot dezelfde conclusie: het is een kwestie van dagen voor onze intensieve zorgen ver­zadigd zijn. De dramatische beelden ­achter die cijfers bereiken ons al lang niet meer alleen vanuit het zwaar getroffen Luik, waar ze noodgedwongen patiënten naar andere steden overbrengen. Om met eigen ogen te zien hoe precair de situatie is en hoe broodnodig de maatregelen zijn, kreeg onze krant toegang tot verschillende Covid-afdelingen. Een bezoek aan AZ Zeno in Knokke bewijst hoe snel het gaat: het enige vrije bed op intensieve zorg was een paar uur na ons vertrek alweer bezet.