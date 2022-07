Grote opkomst op tien jaar jeugdbrandweer: “Twintig procent van onze huidige bezetting is als jongere begonnen”

WERVIKJeugdbrandweer Wervik bestaat tien jaar en dat is zaterdag met een groots evenement gevierd in en rond het stadsdomein Oosthove. Er kwamen honderden mensen, waaronder veel gezinnen met kinderen. Vanuit alle hoeken van het land waren hulpdiensten van de partij.

Van de federale en lokale politie, de federale wegpolitie en het Rode Kruis tot de douane en de brandweer uit Mesen, de kleinste stad van ons land. In de stadszaal Oosthove stond het bomvol met allerlei verzamelaars. Buiten waren er adembenemende demonstraties, interactieve belevingsstanden en verschillende informatiestanden. Een grote meevaller in het groen kader was alvast het prima weer. “Goed weer doet alles”, aldus coördinator sergeant Senne Vandaele. “We wilden voor elk wat wils. Activiteiten voor de kinderen, demonstraties voor iedereen. We bieden een dagvullend programma aan. We waren een jaar met de voorbereidingen bezig.”

Volledig scherm jawel, de toekomst is alvast verzekerd © Maxime Petit

In die tien jaar werden vanuit de jeugdbrandweer acht jongens en meisjes volwaardige brandweerman en brandvrouw. Camille Arnaert is trouwens de allereerste brandweervrouw in het korps van de Tabaksstad. “Acht die doorstromen is niet slecht”, benadrukt Senne.

In september worden de tweewekelijkse activiteiten van de jeugdbrandweer hervat, telkens op zaterdagvoormiddag. “Er kwamen het afgelopen schooljaar 23 jongens en meisjes af”, vertelt Senne. “We kunnen rekenen op acht begeleiders. Na jarenlange inzet stopte Xavier Delcroix.”

“De jeugdbrandweer is heel belangrijk”, meent kapitein-postoverste Johan Bonnier van de brandweer Wervik. “Er zijn twee aspecten: de brandweer en de maatschappij. Er zijn veel families die anders geen contact hebben met de brandweer en nu wel omdat hun kind of kleinkind naar de jeugdbrandweer komt.”

Volledig scherm In de stadszaal Oosthove stond het bomvol met allerlei verzamelaars. © Maxime Petit

“De jeugdbrandweer is trouwens de toekomst. Dat er acht doorstroomden is goed. Het gaat om ongeveer twintig procent van onze huidige bezetting. Ik vind dit een superdag, met veel helpende handen en voor één keer niet in of rond de brandweerkazerne.”

Er waren zo’n 40 à 45 medewerkers. “Op drie na is iedereen van ons korps hier om te helpen, wat een succes is”, benadrukt Senne Vandaele. “Ook gewezen collega’s helpen mee.”

Volledig scherm ook de jeugdbrandweer tekende present © Maxime Petit

Volledig scherm de brandweerkledij door de jaren heen © Maxime Petit

Volledig scherm er stonden een aantal elevators met een hoog bereik © Maxime Petit

Volledig scherm in de scholen was er vooraf ook een tekenwedstrijd © Maxime Petit

Volledig scherm In de stadszaal Oosthove stond het bomvol met allerlei verzamelaars. © Maxime Petit

Volledig scherm Buiten waren er verschillende demonstraties © Maxime Petit

Volledig scherm In de stadszaal Oosthove stond het bomvol met allerlei verzamelaars. © Maxime Petit

Volledig scherm het evenement was heel kindvriendelijk, en leuk dat het was © Maxime Petit

Volledig scherm In de stadszaal Oosthove stond het bomvol met allerlei verzamelaars. © Maxime Petit

Volledig scherm In de stadszaal Oosthove stond het bomvol met allerlei verzamelaars. © Maxime Petit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.