Grote bezorgdheid bij boeren over gevolgen PFOS-vervuiling: “Eén verloren oogst overleven we nog maar ook de toekomst van ons bedrijf is in gevaar”

Brugge Boem Patat! Brugs restaurant vult gepofte aardappel op met lekkernij­en uit Franse en Belgische keuken: “Inspiratie opgedaan in mijn studenten­tijd”

19:46 Een gevulde gepofte aardappel met allerlei vullingen uit de Frans-Belgische keuken: dat is het concept van Boem Patat, een nieuw restaurant tegenover het speelplein in het Astridpark in Brugge. Uitbaters Wesley Despiegelaere en Subhadra Bagale uit Knokke-Heist probeerden het concept een paar jaar geleden al met succes één jaar uit in Gent. “De eerste reacties van de klanten zijn overweldigend.”