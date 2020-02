Zwaar ongeval met motorfiets in Leopoldstraat Jef Van Nooten

04 februari 2020

In de Leopoldstraat in Grobbendonk is maandagavond rond 20 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een 38-jarige man, K.V. uit Grobbendonk, reed er met zijn motorfiets achteraan op een geparkeerde wagen.

De ravage was groot. De beschadigde auto schoof een vijftal meter vooruit door de klap, en de motorfiets werd herleid tot schroot. Het slachtoffer werd met erg zware verwondingen naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Hoe zijn toestand daar verder geëvolueerd is, is nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige van het parket ging ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. In functie van dat onderzoek bleef de Leopoldstraat enkele uren afgesloten voor het verkeer op de plaats van het ongeval.