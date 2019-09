Zoon van ‘den boemerang’ riskeert celstraf: “Hij zette cocaïnehandel van zijn vader voort” De redactie

23 september 2019

14u40 22 Grobbendonk Een 34-jarige man uit Grobbendonk riskeert een celstraf van 30 maanden voor drugshandel en inbreuken op de wapenwetgeving. Opvallend: zijn vader – den boemerang – liep in het verleden celstraffen op voor gelijkaardige feiten. “C.W. heeft de cocaïnehandel van zijn vader voortgezet”, zegt aanklager Wim Smets.

In totaal stonden maandagvoormiddag vijf beklaagden terecht in een drugsdossier dat in augustus 2018 werd opgestart. De 34-jarige C.W. uit Grobbendonk is volgens het openbaar ministerie de spilfiguur in het dossier. Hij is de zoon van P.W. uit Poederlee (Lille). Die man staat bij de politie gekend als ‘den boemerang’ en werd in oktober 2018 nog tot 40 maanden cel veroordeeld voor wapenhandel.

“De politie ontving informatie dat C.W. de cocaïnehandel van zijn vader heeft voortgezet”, vertelt openbaar aanklager Wim Smets. “Telefonieonderzoek wees uit dat hij inderdaad veelvuldige contacten had met gekende drugsgebruikers en drugsverkopers.”

17 kogels in rioolbuis

De politie vernam dat C.W. zijn drugs aangeleverd kreeg van Albanezen in de haven en verstopt in een bosrijke omgeving. Ze ging over tot huiszoekingen. Op een eigendom van C.W. in Vorselaar troffen ze 23 gram speed en 17 kogels aan. “Verstopt in een afgesloten rioolbuis die was ingegraven in de grond”, zegt Wim Smets.

Later werden nog meer drugs aangetroffen. Verstopt in een bos in Beerse. “Die drugs zaten verstopt in een buis die exact hetzelfde was als de buis die we in de tuin van C.W. hebben gevonden”, aldus nog de aanklager.

381 gram speed

Ook bij S.D. (37) uit Kasterlee, de vriendin van C.W., volgde een huiszoeking. Bij haar werd onder meer 381 gram speed gevonden, verstopt in de diepvriezer.

Het openbaar ministerie vorderde gevangenisstraffen van 30 maanden tegen C.W. en S.D. Een man (31) en een vrouw (30) uit Vorselaar riskeren beiden 18 maanden celstraf omdat ze een handje zouden geholpen hebben bij de drugshandel. Een andere dertiger uit Vorselaar riskeert 1 jaar cel voor zijn aandeel in het dossier.

“Zware erfenis”

Hoofdbeklaagde C.W. geeft het bezit van drugs en munitie toe, maar ontkent dat hij de drugs ook dealde. “Zijn familienaam is een bijzonder zware erfenis. Het is een belasting waartegen hij moet opboksen. De politie zag hem meteen als ‘de kleine boemerang’ en was niet langer objectief”, zegt meester Andy Boermans.

Het vonnis volgt in oktober.