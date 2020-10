Zoon geeft vuistslag aan eigen moeder: “Zijn favoriete cornflakes waren op” Jef Van Nooten

13 oktober 2020

13u24 4 Grobbendonk Een man uit Herentals stond dinsdag terecht voor geweldpleging tegen zijn eigen moeder. Aanleiding voor de vuistslag? De doos met zijn favoriete cornflakes was leeg. De man riskeert 8 maanden gevangenisstraf.

De feiten deden zich in oktober 2019 voor in de woning van de moeder in Grobbendonk, waar J.V. op dat moment nog woonde. De vrouw belde op 4 oktober naar de politie om te melden dat ze geslagen was door haar zoon. Op de achtergrond hoorde de politie de man nog verbaal tekeer gaan. “Hij heeft autisme”, schetst openbaar aanklager Patti Broeckx het geweld. “Hij wilde op een bepaald moment zijn favoriete cornflakes nemen, maar die waren niet meer in huis. Hij is daarop beginnen schelden.”

Filmen

De moeder van J.V. wilde haar zoon laten uitrazen. Ze trok zich met haar gsm terug in de zetel. “Hij dacht dat zijn moeder hem aan het filmen was. Hij sloeg de gsm uit haar handen. Toen ze die wilde oprapen, gaf hij een slag in haar gezicht.”

Doodsbedreigingen

De man stuurde zijn kat naar de rechtbank. Zijn moeder daagde wel op als burgerlijke partij. “Het gaat van kwaad naar erger. Hij dreigt er voortdurend mee mij te vermoorden of het huis in brand te steken.”

Het openbaar ministerie vraagt een celstraf van 8 maanden voor J.V. Vonnis op 10 november.