Zomerkermis begin augustus gaat door, retrokoers en traditionele vuurwerk niet Jurgen Geyselings

26 juni 2020

11u11 0 Grobbendonk Het lokaal bestuur in Grobbendonk heeft laten weten dat de zomerkermis in augustus zal kunnen doorgaan. De retrokoers en het jaarlijkse vuurwerk zullen echter niet plaatsvinden deze zomer.

De zomerkermis in Grobbendonk die traditioneel start op de eerste zondag van augustus zal dit jaar dan toch kunnen plaatsvinden. De kermiskramers openen in het centrum van Grobbendonk hun kramen vanaf zondag 2 augustus tot en met woensdag 5 augustus. “Het lokaal bestuur stelt alles in het werk om deze jaarlijkse traditie, op basis van de nieuwste voorzorgsmaatregelen, op een veilige manier te laten doorgaan”, klinkt het.

De retrokoers en het vuurwerk die samenvallen met de jaarlijkse zomerkermis zullen echter niet plaatsvinden. “De evenementenmatrix wees uit dat de veilige en correcte voorzorgsmaatregelen hierbij niet gewaarborgd kunnen worden”, verduidelijkt het lokale bestuur.