Zoektocht naar vrijwilligers of jobstudenten om jaarlijkse kermis te kunnen laten doorgaan Jurgen Geyselings

16 juli 2020

16u39 1 Grobbendonk De gemeente Grobbendonk is op zoek naar mensen die de bezoekers van de kermis begin augustus willen registreren om zo de kermis op een veilige en correcte manier te kunnen laten plaatsvinden.

Om de jaarlijkse kermis begin augustus op een veilige en succesvolle manier te kunnen laten doorgaan is men in Grobbendonk op zoek naar vrijwilligers of jobstudenten die de in- en uitgang van de kermis willen bemannen. Ze zullen instaan om het aantal bezoekers dat op de kermis aanwezig is te registreren.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen is deze registratie verplicht. Miximaal 65 bezoekers mogen er tegelijkertijd toegelaten worden op de kermis en iedere bezoeker is verplicht de handen te ontsmetten aan de handgelzuil bij het betreden van het Astridplein waar de kermis zal staan.

Er wordt nog telkens één persoon gezocht voor de verschillende shiften. Deze vinden plaats op zaterdag 1 en zondag 2 augustus tussen 14 en 18 uur en tussen 18 en 22 uur. Op maandag, dinsdag en woensdag aansluitend aan dit weekend duurt een shift van 16 uur tot 22 uur.

Geïnteresseerden kunnen voor 26 juli een mail sturen met de beschikbare periodes naar vrije.tijd@grobbendonk.be ook voor verdere vragen staat het team Vrije Tijd in Grobbendonk ter beschikking.