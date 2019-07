Woonzorgcentrum ontleent rolstoelfiets in augustus Jurgen Geyselings

01 juli 2019

16u20 0 Grobbendonk Woonzorgcentrum De Wijngaard in Grobbendonk leent in augustus haar rolstoelfiets uit aan inwoners die een fietstocht willen maken met een vriend of familielid.

Vanaf 10 augustus tot eind augustus staat bij Woonzorgcentrum De Wijngaard de rolstoelfiets ter beschikking. De fiets wordt maximaal drie achtereenvolgende dagen uitgeleend aan dezelfde persoon. Het ontlenen van de rolstoelfiets is gratis maar moet vooraf aangevraagd te worden via de onthaalbediende van het rusthuis, die elke weekdag van negen uur tot de middag beschikbaar is. Ook telefonisch kan men een afspraak maken vop het nummer 014 50 81 20.



De eerste tien dagen van augustus kan iedereen die het wenst al eens een testritje komen maken met de rolstoelfiets van het woonzorgcentrum.