Winteravond vol jazz en poëzie in Bouwel Jurgen Geyselings

17 februari 2020

13u02 5 Grobbendonk Acteur Tom van Bauwel komt op zaterdag 29 februari naar Bouwel. Hij doet dat in gezelschap van Ben Sluijs, zonder meer één van de meest poëtische jazzsaxofonisten van ons land. Liefhebbers van jazz en poëzie komen die avond volop aan hun trekken in de Bouwelse parochiezaal en in het vlakbij gelegen café ‘t Toreke.

Bouwels bekendste cafébaas, Charel Cloos van ‘t Toreke, Dirk De Boeck van het Davidsfonds, Ralf von Liehn van De Alverman en Dirk Rochtus van het Paul van Ostaijengenootschap staken vorig jaar de koppen bij elkaar. Het resultaat ervan mag gezien worden.

Op zaterdagavond 29 februari om 20 uur wordt de avond op gang geschoten in de Bouwelse Parochiezaal. Renton Jules verzorgt het voorprogramma met oerdegelijke melodiën en een bijzondere stem. De hoofdact van de avond, bestaande uit acteur Tom Van Bauwel en saxofonist/componist Ben Sluijs, brengt een voorstelling rond het leven en het werk van dichter Paul van Ostaijen.

“Het resultaat is een spannende voorstelling waarbij Van Bauwel zijn lichaam leent aan Van Ostaijen. Wanneer in het oeuvre van de dichter letterlijke verwijzingen naar de jazzmuziek terug te vinden zijn, vult Ben Sluijs perfect aan. Hij doet dit met onderstromende en driftige muzikale uitweidingen, met kennis van zaken, die ook pakkende stiltes respecteert. Ben Sluijs trad reeds op met de groten uit de jazzwereld”, klinkt het bij de organisatoren.

Voor een portie jazz moet men helemaal niet naar New Orleans afzakken op 29 februari, simpelweg een tochtje naar Bouwel volstaat Dirk Rochtus

Later op de avond wordt van de avond aangevuld met een vervolgprogramma in café ‘t Toreke, op wandelafstand van de Parochiezaal. “De Kempense gastvrijheid wacht hier op de jazzliefhebbers vanaf half elf ‘s avonds”, vertelt cafébaas Charel.

Omstreeks kwart na elf en net na middernacht is het andermaal Ben Sluijs die enkele vrije sax-improvisaties voor het publiek zal brengen, ditmaal in een een rustige sfeer met enkele energieke uithalen. “Voor een portie jazz moet je dus helemaal niet naar New Orleans af te zakken tijdens het laatste weekend van februari”, vertelt mede-organisator Dirk Rochtus. “Simpelweg een tochtje naar Bouwel bij Grobbendonk volstaat hiervoor!”

De inkom bedraagt 10 euro aan de kassa van de Parochiezaal, de plaatsen zijn beperkt. Voor stoelreservatie kan men terecht via genootschap.vo@gmail.com.