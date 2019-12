Willy Schoenmaekers (69) vermist sinds 26 december Toon Verheijen

28 december 2019

Willy Schoenmaekers (69) uit Grobbendonk is al enkele dagen vermist. De man werd op tweede kerstdag (26 december) het laatst gezien in café De Gelen Hoek op de Bouwelsesteenweg. Daar is hij om 18 uur vertrokken. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Willy is 1 meter 72 lang en struis gebouwd. Hij heeft kort grijs haar, een korte baard en een snor. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jas en bruine schoenen. Aan Willy Schoenmakers wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen. Mensen die hem gezien hebben, mogen de politie verwittigen op 0800.30.300