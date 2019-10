Wielermuseum van Suske Verhaegen viert eerste verjaardag op nieuwe locatie Jurgen Geyselings

29 oktober 2019

11u14 0 Grobbendonk Het wielermuseum in Grobbendonk viert deze week zijn eerste verjaardag op de nieuwe locatie aan de Lindekens. Suske Verhaegen (71), bezieler van het museum heeft nog één droom: zijn verzameling tonen aan het grote publiek in de Grobbendonkse Kasteelhoeve.

Exact één jaar na de verhuis van het wielermuseum in Grobbendonk van een zaaltje achteraan een café in het Grobbendonkse centrum naar de vroegere ZEB-winkel aan de Lindekens in Bouwel, maakt Suske Verhaegen een balans op. “Met 2.300 bezoekers op een jaar ben ik meer dan tevreden”, zegt Verhaegen. “Ik sta hier iedere dinsdag- en donderdagnamiddag de mensen te woord met mijn verhalen over de koers en de talloze verzamelobjecten die hier te vinden zijn. Ook in de weekends of op andere weekdagen sta ik paraat, zij het dan op afspraak.”

Suske Verhaegen hoopt ooit zijn museum onder te brengen in Kasteel d’Ursel aan de watermolen in Grobbendonk.

Iedereen die gek is van koers, kan iedere dinsdag- en donderdagnamiddag terecht in het museum gelegen aan Dorp 1 te Bouwel. Bezoekers kunnen er snuisteren tussen de vele wielertruien, koersfietsen, trofeeën en foto’s.