Wielerfenomeen Mathieu Van der Poel koerst rond met voedingssupplementen van het Grobbendonkse 4Gold Jurgen Geyselings

04 januari 2020

11u10 4 Grobbendonk Mathieu Van der Poel, mede-eigenaar bij 4Gold rijdt voortaan met supplementen van eigen makelij rond op de fiets. 4Gold ontstond in 2017 toen Brent Luyckx, Axel Roelants en Mathieu Van der Poel de handen in elkaar sloegen in hun zoektocht naar de optimalisatie van sportprestaties.

4Gold, gehuisvest in Grobbendonk, is een bedrijf dat ex-wielrenner Brent Luyckx uit Oostmalle, motorcrosser en Grobbendonkenaar Axel Roelants en wielerfenomeen Mathieu Van der Poel samen uit de grond stampten in 2017. 4Gold ontwikkelt voedingssupplementen die maag- en darmvriendelijk zijn en wordt de nieuwe voedingssponsor van wielerteam ALPECIN-FENIX. Mathieu Van der Poel, mede-eigenaar van de innovatieve start-up in sportvoeding en op DNA-analyse gebaseerd gezondheids-en prestatieadvies, zal vanaf heden dus met supplementen van eigen makelij gaan rijden. ALPECIN-FENIX is het voormalige Correndon-Circus wielerteam dat onder leiding staat van de Herentalse broers Christoph en Philliphe Roodhooft.

Individuele benadering

4Gold is een Belgische start-up die vol inzet op de optimalisatie van sportprestaties door het creëren van additionele en revolutionaire raakvlakken tussen sportvoeding en wetenschap. Het startpunt hierbij is om je lichaam eerst beter te leren kennen door middel van een DNA-analyse. Ieder persoon en dus elke atleet, heeft immers een uniek DNA en reageert daardoor anders op bepaalde voeding en supplementatie. Een individuele benadering van voedings- en supplementatieadvies is dus de ultieme ambitie bij 4Gold.

Ik ben er sterk van overtuigd dat onze wetenschappelijke aanpak het team helpt om onze doelen te realiseren Mathieu Van der Poel

“Als professioneel wielrenner ben ik voortdurend op zoek naar de nieuwste trends en innovaties in de sport om mijn prestaties te verbeteren,” verduidelijkt wielerfenomeen Mathieu Van der Poel. “Met dat in gedachten en met de overtuiging dat hoogwaardige sportsupplementen een verschil kunnen maken, ben ik met 4Gold begonnen. Ik ben er sterk van overtuigd dat onze wetenschappelijke benadering mij en mijn ploeggenoten kan helpen om onze doelen te realiseren.”

Grote ambitie

“We zijn verheugd om vanaf dit jaar te kunnen samenwerken met het management, de staff en alle renners van het Alpecin-Fenix wielerteam”, vertelt Brent Luyckx, CEO bij 4Gold. “Alpecin-Fenix is een team met grote ambitie en enorme intrinsieke kwaliteit. We kijken er dus naar uit om naast Mathieu, met alle renners te kunnen samenwerken en hen te helpen om hun prestaties naar een nog hoger niveau te tillen.”