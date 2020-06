Werknemers geëvacueerd na gaslek bij Didak Injection Jef Van Nooten

23 juni 2020

Bij de firma Didak Injection aan de Industrieweg in Grobbendonk is dinsdagvoormiddag een groot gaslek ontstaan. Het lek ontstond toen bij graafwerken een leiding werd geraakt. De werknemers van het bedrijf werden meteen geëvacueerd in afwachting van herstellingswerken.

