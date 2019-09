Werknemers geëvacueerd na brand bij Grobeton Jef Van Nooten

18 september 2019

11u20 2

Het personeel van de firma Grobeton aan de Industrieweg in Grobbendonk moest woensdagochtend geëvacueerd worden.

De evacuatie kwam er nadat een olievat er vuur had gevat. Hoe die brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk maar de politie gaat uit van een accidentele oorzaak. De werknemers van het bedrijf werden geëvacueerd en moesten buiten wachten totdat het vuur was geblust. De brandweer had de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond.