Werken Zuiderbaan gaan van start: “Veilige fietsverbinding naar Vorselaar” Jurgen Geyselings

14 mei 2020

16u37 0 Grobbendonk De gemeente Grobbendonk focust op verkeersveiligheid met de aanleg van een veilig fietspad tussen Grobbendonk en Vorselaar. Dat komt bijna parallel met de drukke en gevaarlijke Heirbaan te liggen.

Op maandag 25 mei starten de werken voor de aanleg van een veilig fietspad tussen Grobbendonk en Vorselaar. De Zuiderbaan moet een volwaardig alternatief zijn voor de fietsers op de drukke Heirbaan.

Aan de Molenbaan in Vorselaar, het verlengde van de Grobbendonkse Heirbaan, gebeurde eind vorig jaar nog een dodelijk ongeval met een fietser. De fietsers hebben hier geen apart fietspad en moeten dus over de drukke rijweg.

Veilige fietsgemeente

Met het project onderstreept burgemeester Marianne Verhaert de ambitie om van Grobbendonk een veilige fietsgemeente te maken. De weg is voor vele fietsers een alternatief voor de drukke en gevaarlijke Heirbaan, maar hij is onverhard en onvoldoende verlicht.

De fietsbarometer gaf deze baan een zwaar onvoldoende, we zijn dan ook blij dat de werken kunnen starten Marianne Verhaert (GIB)

“Fietsvriendelijk is de Zuiderbaan vandaag niet”, verduidelijkt Marianne Verhaert (GiB). “De fietsbarometer van de Provincie geeft deze baan dan ook een zwaar onvoldoende met een score van 1,5/10. We hebben de afgelopen 18 maanden dan ook heel hard gewerkt en zijn dan ook blij dat de werken kunnen starten.”

Fietsroutenetwerk

Het traject maakt deel uit van het bovenlokaal fietsroutenetwerk, een netwerk tussen belangrijke fietspunten zoals scholen en bedrijventerreinen over gemeentegrenzen heen. Daardoor kan de gemeente beroep doen op de provincie Antwerpen als partner. Op de Zuiderbaan zal een volwaardig fietspad in asfalt worden aangelegd met grachten voor de opvang van het hemelwater.

Met het oog op de veiligheid zal er nieuwe openbare verlichting geplaatst worden die ook rekening houdt met de fauna en flora Ulrik Anthonis (GiB), schepen van Mobiliteit

“Volgens de huidige planning beginnen de werken op 25 mei en ze zullen ongeveer 2 maanden duren. De werken kosten ruim 350 000 euro, maar krijgt van het fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen, 271.000 euro terugbetaald” zegt Ulrik Anthonis (GiB), schepen van Mobiliteit. Met het oog op de veiligheid van de fietsers zal er nieuwe openbare verlichting geplaatst worden die tevens rekening houdt met de fauna en flora.

Plaatselijk verkeer

“Na de werken zal de Zuiderbaan een fietsweg worden waar gemotoriseerd verkeer niet is toegelaten, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Daarnaast maken we van deze werken ook gebruik om een deel van de Heirbaan, tussen de Zuiderbaan en de Kerkeveldstraat, gepland in juni te voorzien van een nieuwe laag asfalt”, besluit Verhaert.