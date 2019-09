Vrachtwagen vat even vuur Wouter Demuynck

19 september 2019

17u35 4

Een vrachtwagen heeft donderdagnamiddag om 16.40 uur achteraan kort vuur gevat op de Herentalsesteenweg in Bouwel (Grobbendonk). De chauffeur was op de E313 aan het rijden en merkte achteraan zijn vrachtwagen rook op. Vermoedelijk was een van de assen losgebroken, wat voor wrijving zorgde. De man nam de afrit op de autosnelweg en zette zijn vrachtwagen aan de kant op de Herentalsesteenweg. Daar begon de vrachtwagen achteraan te branden. De brandweer was snel ter plaatse om de assen af te koelen en te blussen.