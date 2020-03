Voorwaardelijke gevangenisstraf voor man die schoonheidssalon van ex-partner vernielde Jef Van Nooten

14u34 1 Grobbendonk De 32-jarige C.V.C. uit Grobbendonk is na belaging van zijn ex-partner tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden veroordeeld. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen.

Na de relatiebreuk met zijn vrouw begon de Grobbendonkenaar haar te bestoken met ongewenste sms-berichten. Op 28 oktober 2017 drong hij haar schoonheidssalon binnen om er een ravage aan te richten, zowel in het salon als in haar woning. Hij spoot onder meer het brandblusapparaat leeg en overgoot kledij met spray tan, een middel om te bruinen. Eerder had de man ook al geld van het schoonheidssalon naar zijn eigen rekening overgeschreven.

Contactverbod

Om niet effectief achter de tralies te vliegen, moet de man zich aan een absoluut contactverbod met zijn ex-vrouw houden. Hij moet ook therapie volgen en zijn slachtoffer een schadevergoeding van 28.000 euro betalen.