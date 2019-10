Voormalig Europees en Belgisch kampioen orgeldraaien Sus Cavo (88) overleden Jurgen Geyselings

11u03 0 Grobbendonk Dinsdag is Grobbendonkenaar Frans Wouters overleden. Hij stond in Grobbendonk en ver daarbuiten beter bekend als draaiorgellegende Sus Cavo en was een gevierd orgeldraaier in binnen- en buitenland.

Draaiorgellegende Sus Cavo overleed dinsdag op 88-jarige leeftijd. Sus was overal en altijd op weg met zijn orgel en trad op honderden plekken op. Zo was hij meermaals aan het werk op talrijke feesten in zijn thuisdorp, maar ook ver buiten de dorpsgrenzen gaf Sus Cavo het beste van zichzelf. Hij was onder meer ooit te vinden op de Gentse Feesten en aan het Brugse Belfort. In het verleden trad de befaamde Kempense orgelman op met onder meer ‘t Kliekske en Wannes Vandevelde. Met zijn folkloristisch instrument behaalde hij meermaals de Belgische en Europese titel orgeldraaien.

Sus bouwde zelf zijn draaiorgel ‘Tuureluur’ op in de jaren zestig. Tuureluur was zijn favoriet, maar in het atelier van Sus Cavo stonden nog een tiental andere draaiorgels te wachten om bedraaid te worden door de Grobbendonkenaar. De manop zaterdag 26 oktober om tien uur in de parochiekerk Sint-Lambertus in zijn thuisdorp begraven worden.