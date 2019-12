Vooral rookschade in woning na kleine brand Wouter Demuynck

03 december 2019

12u51 1

In een woning in de Vrijheidsstraat in Grobbendonk heeft het dinsdagochtend rond 9 uur kort gebrand. De brand ontstond door een kortsluiting aan de meterkast in de kelder van de woning.

De woning liep vooral rookschade op, maar niemand raakte gewond.