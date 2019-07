Volgende woensdag verkeershinder aan brug over Albertkanaal in Grobbendonk Jurgen Geyselings

13 juli 2019

Op woensdag 17 juli 2019 van 09.00 uur tot 15.00 uur zullen er in opdracht van de Vlaamse Waterwegen inspectiewerken worden uitgevoerd aan de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de Bevrijdingsstraat in Grobbendonk. Wegens tijdsgebrek konden eerdere werken op 25 juni 2019 niet volledig worden afgerond.

Omwille van deze werken zullen er aangepaste verkeersmaatregelen gelden in de Bevrijdingsstraat. Het verkeer ter hoogte van de brug dient beurtelings te passeren via verkeerslichten. Voor fietsers en voetgangers wordt geen hinder verwacht.