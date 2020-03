Vijftienjarige Pieter-Jan Verbist ontvangt skaters in de vernieuwde BoltDa Skateshop Jurgen Geyselings

07 maart 2020

19u13 3 Grobbendonk In Grobbendonk opende de piepjonge Pieter-Jan Verbist (15) op zaterdag een nieuwe BoltDa skateshop. De jonge ondernemer nam de volledige stock over van een voormalige, gelijknamige skateshop die enkele weken geleden de deuren sloot in Herentals.

Aan de Herentalsesteenweg in Grobbendonk gingen op zaterdag de deuren van de BoltDa Skateshop open. De piepjonge skater Pieter-Jan Verbist (15) is het gezicht van de nieuwe zaak. Aangezien Pieter-Jan nog schoolplichtig is, staat de zaak op naam van zijn ouders en is de skateshop enkel op woensdag namiddag en zaterdag open. “We hebben alles keurig met de boekhouder bekeken en zo bleek dat het geen enkel probleem was dat Pieter-Jan het gezicht van de zaak werd”, vertelt zijn vader.

Opboksen tegen onlineverkoop

“Dankzij de steun van mijn ouders kan ik in dit gebouw een volledig nieuwe skateshop openen”, weet hij te vertellen. “Ik ben superblij dat ik deze shop in het hartje van de Kempen kan opendoen. Het wordt opboksen tegen de onlineverkoop, maar met de goede service die ik naar de klanten zal leveren hoop ik het verschil te kunnen maken. Met de achterliggende indoor skateramp waar men direct zijn aankoop kan uittesten heb ik alvast een mooie troef voorhanden”.

Overname stock

Skaters kunnen in de nieuwe zaak terecht voor skateplanken, skatekledij, skateschoenen, skateadvies of zelfs een sessie skaten op de indoor skateramp achteraan de zaak is mogelijk. Pieter-Jan nam de stock van de vroegere skatewinkel van David Heylen over, die enkele weken geleden zijn deuren dichtdeed. Vlaknaast de nieuwe skatewinkel bevindt zich de zaak van zijn ouders, ‘Ateliers Verbist’ waar interieur en meubels op maat vervaardigd worden.

Vandaag opent Pieter-Jan de nieuwe BoltDa Skateshop met zelfs een skateramp in zijn winkel David Heylen

Tot over enkele weken was in het centrum van Herentals de oorspronkelijke BoltDa Skateshop gevestigd, die uitgebaat werd door ervaren rot David Heylen uit Herenthout. David stond op de openingsdag achter de draaitafels op de nieuwe locatie in Grobbendonk. De allereerste BoltDa skateshop werd opgestart in Herentals op 1 maart 2017 door David. Door het grote succes kon David zijn winkel, zijn job als geluidstechnieker en het gezinsleven niet meer combineren. “Ik wou mijn klanten en meer dan 1800 Instagram volgers niet in de steek laten”, weet hij. “Dus ging ik op zoek naar een overnemer. Die heb ik dus met Pieter-Jan gevonden, hij doet nu vandaag de skateshop open op een gloednieuwe locatie met zelfs een skateramp in de winkel.”

Kempens cliënteel

Een skateshop vindt men niet al te vaak in een stad of gemeente. “BoltDa Skateshop is in deze regio één van de enige”, gaat David verder. “Ik had in mijn winkel dan ook klanten vanuit de ganse Kempen. Ze kwamen vanuit alle windstreken zoals Westerlo, Zandhoven, Tessenderlo en natuurlijk vanuit de omliggende gemeenten.”

Mekka voor skaters

Het succes van de Skateshop is volgens de skaters te wijten aan het feit dat er de laatste jaren her en der skateparken uit de grond gestampt werden. Onder meer in Herenthout, Vorselaar en in Herentals werd de laatste jaren flink geïnvesteerd in betonnen skateparken, in Herentals zijn zelfs twee skateparken te vinden. “Stilaan mag onze Kempense regio met zijn skateparken het Mekka voor de skaters genoemd worden”, klinkt het in de BoltDa Skateshop.