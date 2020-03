Verteltheater Knibbel Knabbel Knuis speelt komend weekend in Bouwel Jurgen Geyselings

05 maart 2020

10u37 0 Grobbendonk In de Parochiezaal van Bouwel bij Grobbendonk speelt komende zaterdag het kinderverteltheater ‘Knibbel Knabbel Knuis’ in het kader van de Week van de Keigezonde Kempen.

Van 1 tot 7 maart mikt men ook in Grobbendonk tijdens de ‘Week van de Keigezonde Kempen’ op tips en activiteiten voor een gezondere levensstijl voor de gezinnnen. Het lokaal bestuur organiseert in het kader hiervan op zaterdag 7 maart een sappig en grappig verteltheater ‘Knibbel Knabbel Knuis’ met als thema Gezondheid voor de jongste fijnproevers. Het is een voorstelling voor kinderen van 3 tot 8 jaar samen met hun ouders.

De voorstelling start om 14 uur en duurt ongeveer 75 minuten. Ze vindt plaats in de Parochiezaal van deelgemeente Bouwel. De voorstelling is gratis en men kan ervoor inschrijven via 014 50 81 10 of via info.ocmw@grobbendonk.be.

De gezondheids- en welzijnspartners van de ‘Week van de Keigezonde Kempen’ staan garant voor een ganse week leerrijke en ontspannende activiteiten voor ouders en kinderen, verpakt in een gezondheidsthema. Fruit en groentjes proeven met de kindjes, een relaxmoment in de natuur, een dansles met je kleuter. Het komt allemaal aan bod tijdens deze week.