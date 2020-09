Verkeershinder aan Pulse pad door plaatsen fietspadverlichting.

Jurgen Geyselings

30 september 2020

09u43 0 Grobbendonk Tussen 1 en 15 oktober zal het Pulse pad drie tot vier werkdagen niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding voorzien.

In de eerste helft van oktober zal in Grobbendonk aan het Pulse pad nieuwe fietspadverlichting geplaatst worden. Hierdoor is het Pulse pad gedurende drie tot vier werkdagen afgesloten voor het verkeer tussen 1 en 15 oktober.

Voor het doorgaand verkeer wordt op die momenten een omleiding voorzien langsheen de Koekoekstraat, de Kapelweg en de Warme Handstraat.