Van Moer Logistics verlengt samenwerking met Delhaize: “LNG-trucks zorgen voor 20% minder CO2-uitstoot” Jurgen Geyselings

20 februari 2020

09u39 0 Grobbendonk De samenwerking tussen Van Moer Logistics met een containerterminal in Grobbendonk en Delhaize, die al gestart is in 2011, wordt nog eens verlengd met vijf jaar. Met het gebruik van LNG-trucks zal de CO2-uitstoot met 20 procent dalen.

Deze nieuwe overeenkomst is reeds de derde tussen Van Moer Logistics en Delhaize. “We zijn blij dat we het sterk partnership met Van Moer Logistics kunnen verderzetten. Logistiek is cruciaal voor een retailer om de verse producten op tijd in onze 800 winkels te krijgen”, zegt Dieter De Waegeneer, executive vice president operations bij Delhaize. “Dankzij een sterke partner als Van Moer slagen we daarin. Als we dan ook zien dat Van Moer samen met Delhaize de nodige stappen zet om het transport duurzamer te maken, dan bevestigt dit het vertrouwen dat we in Van Moer hebben”

Chauffeursbegeleiding en veiligheid

Vandaag stelt de logistieke groep gemiddeld 95 trekkers en 135 chauffeurs ter beschikking, zij werken vierentwintig uur per dag en zeven op zeven voor Delhaize. “Zo’n grote groep chauffeurs die in functie voor dezelfde klant rijden vergt een goede opvolging en begeleiding”, legt Wim Willocx, Operations manager, uit. “Onze chauffeurs moeten ook per filiaal andere specifieke instructies toepassen om ter plaatse correct en veilig te kunnen lossen en laden, want ook de retourvracht wordt door onze chauffeurs verwerkt.” Om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en te houden, wordt er een intensieve en persoonlijke opvolging voorzien voor elke chauffeur.

Duurzaam transport

Het doel van zowel Delhaize als Van Moer Logistics is om de gezamelijke transportactiviteiten zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Enerzijds worden de chauffeurs begeleid om zo ecologisch mogelijk te rijden, anderzijds worden er ook aanpassingen verricht aan de truckvloot. Deze maand worden de eerste twintig LNG-trucks in werking gesteld binnen de distributievloot van Van Moer Logistics. “Wij hebben gekozen voor Volvo Trucks op LNG omdat we zeer goede feedback kregen van onze chauffeurs. Zij waren onder de indruk van de performantie van de truck, en ik was overtuigd door de verbruikscijfers en de lagere CO2 uitstoot”, aldus Jo Van Moer. De trucks zullen gemiddeld driehonderdvijftig tot vierhonderd kilometer per dag rijden, goed voor zo’n honderduizend kilometer per jaar, met de invoering van LNG trucks daalt de CO2 uitstoot tot zeker twintig procent.